TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli'nin katılımı ile yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli'nin katılımı ile yapıldı. - Son Dakika

TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli'nin katılımı ile yapıldı.

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin dün gerçekleşen Borsalar Konsey Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'de katıldı.

TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli'nin katılımı ile yapıldı., System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin dün gerçekleşen Borsalar Konsey Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'de katıldı. Programda, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Erzurum'un tarım ve hayvancılık sorunlarını Bakan Pakdemirli'ye anlattı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel merkezinde dün gerçekleştirilen, Türkiye'deki tüm borsaların temsilcilerinin hazır bulunduğu "Borsalar Konseyi" toplantısına Erzurum'u temsilen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'da katıldı.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmasın ardından söz alan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli konsey üyeleri ile istişarelerde bulunup, tarım ve hayvancılığa yönelik bakanlığın çalışmalarını anlattı.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB arasında "Gıda Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş Yapan Firmalar" ile ilgili olarak Bilgi Paylaşımı Protokolü'nü de imzalayan Bakan Pakdemirli ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra konsey üyelerinin illerinde ve bölgelerindeki sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye, ilimizin Tarım ve Hayvancılığına ilişkin bir dosya takdim edip, Erzurum Valiliği ile Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından büyük bir başarı ile devam eden ve önümüzdeki günlerde 2. Etabının start alacağı "Erzurum ili Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi" ile ilgili bilgiler verip destek istedi.


Başkan Oral ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Erzurum'a özgü işlemeli Oltu Taşı Tespih hediye etti. - ERZURUM

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez
Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Borsalar Konseyi toplantısı Tarım Bakanı Dr. Pakdemirli'nin katılımı ile yapıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]