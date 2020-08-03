Tofaş'tan yılın ilk yarısında 634 milyon TL net kar - Son Dakika

Tofaş'ın 2020'nin ilk 6 aylık dönemine ait net karı 634 milyon TL'ye ulaştı.

Tofaş, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin binek ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi Tofaş, koronavirüs sürecini başarılı şekilde yöneterek toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye aldı.

Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş'ın ilk 6 aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

"Fiat, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Tofaş'ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019'u lider kapatan Fiat, yılın ilk 6 ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea, yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de temsil ettikleri Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışlarının 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturduğunu aktaran Eroldu, yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngördüklerini kaydetti.

Eroldu, yılın geri kalanında içinde bulunulan şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Kabinli Taksi' uygulamasına önemli katkılar sunduk"

Koronavirüs salgınıyla birlikte önemli bir süreç yönetimi de gerçekleştirdiklerini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

"İlk olarak fabrikamızda koruyucu önlemleri hızla devreye aldık. Böylece çalışanlarımızın sağlığını riske atmayarak üretim hatlarımızı ve ofislerimizi sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenledik. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. Tofaş Ar-Ge desteğiyle tasarladığımız sağlık ekipmanlarının şemalarını web sitemiz üzerinden paylaştık.

Temsil ettiğimiz markaların garanti ve bakım sürelerini uzatırken, tüm bayilerde görüntülü görüşme, ücretsiz dezenfeksiyon, adrese teslim servis hizmetiyle dijitalleşmeye odaklanarak müşterilerimizin yanında olduk. Yakın zamanda ise Ar-Ge merkezimizde sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi de geliştirerek Fiat ve BiTaksi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen 'Kabinli Taksi' uygulamasına önemli katkılar sunduk."

"Pandemi döneminde 50 milyon avro yatırım yaptık"

Cengiz Eroldu, planlarını uzun vadeli yaptıklarını belirterek, "Koronavirüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa'da pazarın eski haline dönmesi zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk 6 ayında 50 milyon avro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon avroluk yatırım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dirençli ve esnek olabilmek başarının anahtarları olacak"

Tofaş CEO'su Eroldu, sıra dışı bir süreç olarak adlandırılan pandemi döneminde çalışanlar, müşteriler ve toplum sağlığına olan odakları ile birlikte deneyimli ekipleri, dayanıklılıkları ve çevik Ar-Ge ve üretim kabiliyetleri ile başarılı faaliyet sonuçlarına ulaştıklarını bildirdi.

Eroldu, "Bu süreçte tüm Tofaş çalışanları üstün bir gayretle çalıştı. Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta belirli yavaşlamalar yaşasak da iç pazarda başarılı sonuçlar elde ettik. Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde, dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Bu yetkinliklerle ülkemizin geleceğine ve potansiyeline olan inancımızla çalışmaya devam ederek Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.