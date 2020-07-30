Tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in montajına Fransa'da başlandı - Son Dakika

Tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in montajına Fransa'da başlandı

Uluslararası deneysel tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in makine montajına başlama töreni online olarak Fransa'da gerçekleşti.

Tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in montajına Fransa'da başlandı, System.String[]

Uluslararası deneysel tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in makine montajına başlama töreni online olarak Fransa'da gerçekleşti. Güneşin dünyadaki termonükleer gücünü yeniden üretmeyi amaçlayan projenin gelişiminde Avrupa Birliği üye ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra Rusya önemli bir rol oynuyor.

Online gerçekleşen törene katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmasında, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Japonya, Avrupa, Hindistan ve Kore'nin ortak fayda ve kamu yararı için en iyi bilim adamlarına ve uzmanlarına katkıda bulunmaları, insanları ve ulusları bir araya getiren şeyin onları birbirinden ayıran şeyden daha güçlü olduğunun kanıtıdır" dedi.

"Gücü ve güvenliği ile benzersiz bir enerji kaynağına sahip olacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına törende bir konuşma yapan Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev de şunları söyledi:

"Tarihin en büyük uluslararası bilimsel ve teknik projesi olan ITER, verimli ve karşılıklı yarar sağlayan çok taraflı işbirliğinin canlı bir örneğidir. Bildiğiniz gibi Rusya, insanlığın enerji güvenliği için önemli katkı sağlamayı amaçlayan ve uygulanmasında aktif rol oynayan bu girişimin kurucu ülkelerinden biridir. ITER projesi, ülkemizde icat edilen ve geliştirilen tokamak tesisi konseptine dayanmaktadır. Bugün ITER projesi uygulanmasında belirleyici bir aşamaya giriliyor. Korona virüs pandemisinden kaynaklanan kısıtlamalara rağmen, kesintisiz bir çalışma sağlamayı başardık. Bu bize proje hedeflerine zamanında ulaşılması için iyi bir zemin sağlıyor. Öngörülebilir gelecekte, gücü ve güvenliği ile benzersiz bir enerji kaynağına sahip olacağız. Dolayısıyla bu operasyon şüphesiz sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmaya ve milyonlarca insanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Şimdi hepimiz için öncelikli görev, kurulum ve montajın zamanında tamamlanmasını sağlamak ve 2025'in sonuna kadar ilk plazmayı elde etmektir. Uzun yıllardır ITER projesi üzerinde çalışan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Likhachev, ITER projesinin bilimsel ve teknolojik işbirliğinin canlı bir örneği olduğunu dile getirdi ve Rusya'nın ITER projesi kapsamındaki yükümlülüklerini takvime uygun bir şekilde sıkı sıkıya finansal katkılarını yerine getirerek karşıladığının altını çizdi. Likhachev, "Rusya, reaktör montajının zamanında başlamasında adil bir paya sahip. Vakum kabı üst açıklıkları ve güç kaynağı baraları zamanında üretildi ve ortaklara ve ITER sahasına tedarik edildi" diye konuştu.

ITER Uluslararası Konseyi üyesi ve Rosatom Bilimsel ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Direktörü Dr. Viktor Ilgisonis ise "ITER projesi 2007'de başlatıldı ve o zamandan beri zorluğu, maliyeti ve insanlık için potansiyel önemi açısından tarihteki en büyük bilimsel proje olmuştur. Projenin sonuçlarına dayanarak, bir termonükleer rüya olan tükenmez ve güvenli bir enerji kaynağının 21. yüzyılda gerçek olup olmayacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneşin dünyadaki termonükleer gücünü yeniden üretmeyi amaçlıyor

Bir tokamak reaktörünün montaj ve kurulum aşaması, küresel bilim camiası için önemli bir olay olarak adlandırılıyor. ITER, dünyanın en büyük manyetik hapsedilmiş plazma fiziği deneyi olarak, güneşin dünyadaki termonükleer gücünü enerji amacıyla yeniden üretmeyi amaçlıyor. Tamamlandığında, ITER'in insanlığa milyonlarca yıl boyunca güvenilir ve verimli bir enerji kaynağı sağlayacağı umuluyor. Reaktör nükleer füzyon prensibi ile çalışıyor ve yakıt için hammadde olarak deniz suyu ve lityum kullanılıyor.

Nükleer enerjinin geliştirilmesinde uluslararası işbirliğinin en önemli örneklerinden biri

ITER, tokamak konseptli uluslararası deneysel bir termonükleer reaktör. Tokamak, Sovyet tasarımı olan bir cihaz ve bu cihaz bir Torus (dönen üç boyutlu bir halka) içine manyetik alan vasıtasıyla sıcak plazmayı çeker. Nükleer enerjinin geliştirilmesinde uluslararası işbirliğinin en önemli örneklerinden biri olan bu bilimsel mega proje, termonükleer füzyonun endüstriyel ölçekte kontrol edilmesinin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Proje, Rusya, Avrupa Birliği üye ülkeleri, ABD, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya ile yürütülüyor. Uluslararası bir füzyon reaktörü kurma fikri ilk olarak 1985 yılında Mikhail Gorbaçov tarafından öne sürüldü ve zamanın ABD ve Fransa başkanları Ronald Reagan ve François Mitterrand tarafından desteklendi. Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom, ITER projesi çerçevesinde Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu. Rusya ITER projesine şu şekilde katkıda bulunuyor: ITER organizasyonunun bütçesi için fon sağlamayı garanti ediyor; 25 adet sofistike üst seviye ekipman üretiyor ve sunuyor ve ITER projesinin tamamlanması için Rus personel desteği sağlıyor. ITER projesi Rusya'daki farklı kurumlardan bilim ve mühendislik ekipleri tarafından destekleniyor, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini arttırıyor ve bir dizi Rus üniversitesinde (Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü, NSU, LSU ve Lomonosov MSU) nitelikli uzmanların eğitilmesine olanak sağlıyor. - MERSİN

Fransa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in montajına Fransa'da başlandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı         
14:19
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 19:10:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokamak nükleer füzyon reaktörü ITER'in montajına Fransa'da başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei