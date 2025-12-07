Tokat'ta 16 yıl önce şehit olan 7 asker için anma töreni - Son Dakika
Tokat'ta 16 yıl önce şehit olan 7 asker için anma töreni

07.12.2025 16:00
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 16 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Reşadiye ilçesinde Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca için Şehitler Anıtı'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Tokat Vali Yardımcısı Asım Aköner ve katılımcılar daha sonra anıta gül bıraktı.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: DHA

Reşadiye, Güncel, Tokat

