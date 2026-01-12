Tokat'ta babasını baltayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Tokat'ta babasını baltayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

12.01.2026 11:16
M.C, babası Zihni C'yi baltayla öldürdüğünü itiraf ederek adliyeye sevk edildi. Olayın detayları belirlendi.

Tokat'ta babasını baltayla öldürüp cesedini bir sitenin havuzuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri alınarak adliyeye getirildi.

Gazetecilerin, adliyeye getirilişi sırasında "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren zanlı, "Pişman mısınız?" sorusunu da "Pişmanım" diye yanıtladı.

Zihni C'nin aracına "change" yöntemi uyguladıkları öne sürülen 5 kişi de adliyeye getirildi.

Bu arada yapılan otopside, maktul Zihni C'nin yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Kızının başvurusunun ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu

Alınan bilgiye göre, Zihni C'nin Almanya'da yaşayan kızı S.A, geçen aralık ayında Türkiye'ye gelerek Yunanistan vatandaşı da olan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip emniyete başvurdu. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni C'nin, araç kayıtlarından Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Zihni C'nin Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın oğlu M.C'ye verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni C. ile oğlu arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.C'nin babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay

Kentte lokanta işleten Zihni C'den bir süredir haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zihni C'nin oğlu M.C'yi gözaltına almıştı.

M.C, emniyette, babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta M.C'nin gösterdiği yerde Zihni C'nin cesedini bulmuştu.

Kaynak: AA

