Tokat'ta Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza
Tokat'ta Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza

Tokat\'ta Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza
09.01.2026 11:21
Çamlıbel beldesinde buzlanma nedeniyle 5 araçta maddi hasar meydana geldi, can kaybı yok.

Tokat'ın Çamlıbel beldesinde buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta meydana gelen zinzirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Çamlıbel beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belde girişinde etkili olan buzlanma nedeniyle trafik ışıklarında duramayan sürücüler zincirleme kazaya karıştı. Kırmızı ışıkta meydana gelen olayda 1'i tır, 1'i minibüs olmak üzere toplam 5 araçta maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken yolda kumlama çalışması yapıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat

Son Dakika 3-sayfa Tokat'ta Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
