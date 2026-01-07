Tokat\'ta Çalıntı Araç Operasyonu

Tokat, Amasya ve Düzce'de çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı marka ve modellerdeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek "change" yapıp satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Tokat, Amasya ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakaladı. 7 araçta yapılan kriminal incelemede araçların şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.