Tokat'ta Kaçak Göçmen Taşıyan Şoför Tutuklandı - Son Dakika
3-sayfa

Tokat'ta Kaçak Göçmen Taşıyan Şoför Tutuklandı

13.01.2026 15:55
Erbaa'da 4 bin dolar karşılığında 3 Afgan kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen sürücü tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aracında 3 Afgan uyruklu kaçak göçmeni toplam 4 bin dolar karşılığında taşıdığı tespit edilen sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen M.Y. yönetimindeki 06 BMH 273 plakalı otomobili durdurdu. D-100 karayolu ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrolde, arka koltukta 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

4 bin dolar karşılığında taşıdığı iddia edildi

Gözaltına alınan sürücü M.Y. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, göçmenleri Erbaa'da yoldan geçerken tesadüfen aracına aldığını ve herhangi bir ücret almadığını öne sürdü. Kaçak göçmenler ise parayı şoföre vermediklerini, başka bir şahsa ödeme yaptıklarını belirtti. Yapılan soruşturmada, göçmenlerin toplam 4 bin dolar karşılığında taşındığının belirlendiği öğrenildi.

Şoför tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
