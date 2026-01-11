Tokat'ta Kar Nedeniyle Araçlar Kaldı

Tokat'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlara ekipler yardım etti.

Tokat'tan Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kayak Merkezi'ne giden biri tur otobüsü 10 araç, kar nedeniyle merkeze bağlı Fırındere köyü yakınlarında yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, araçları bulundukları yerden çekerek kurtardı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, AA muhabirine, "Yolda kalan vatandaşlarımız yardım talebinde bulundu. Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine giderek yolda kalan vatandaşlarımızın araçlarını çekerek kurtardı. Ekiplerimiz karlı yolda gerekli çalışmaları da yaptı." dedi.