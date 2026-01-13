Tokat\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
İki gündür kar yağışının aralıksız sürdüğü Başçiftlik ilçeside kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreye ulaştı.
İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapıldı.
Erbaa ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
