Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 107 Gram Kokain Ele Geçirildi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir yastığın içerisine gizlenmiş 107 gram taş kokain ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler Y.G. ve M.A.'nın uyuşturucu maddeyi Turhal ilçesine getireceği tespit edildi. 2 Ocak'ta Turhal ilçe merkezinde düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada; bir el çantası içerisindeki yastığın içine gizlenmiş vaziyette 107 gram taş kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Turhal Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Y.G., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.