Tokat\'ta "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

Tokat'ta "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 3 bin 392 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, törende yaptığı konuşmada, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Kentte yapılan 37 bin 868 başvurudan, inceleme sonucunda 34 bin 233'ünün geçerli sayıldığını bildiren Köklü, "Bu rakamlar, ilimizdeki konut ihtiyacının ve projeye duyulan güvenin çok açık göstergesidir. TOKİ tarafından Tokat'ta 3 bin 392 sosyal konutun inşa edilecek olması, binlerce ailemiz için yeni bir yuva, yeni bir umut ve güvenli bir gelecek anlamına gelmektedir." dedi.

Projeyi hayata geçiren, milletin her ferdini ev sahibi yapma idealini kararlılıkla sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ teşkilatına teşekkür eden Köklü, şunları kaydetti:

"Çekilecek kura neticesinde hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evlerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hak sahibi olamayan hemşehrilerimizin de ümitlerini diri tutmalarını, Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında sosyal konutlar devam edeceğinden, hiçbir şekilde üzüntüye ve endişeye gerek kalmadan ümitlerini muhafaza etmelerini istiyorum. Bu alandaki çalışmaların TOKİ tarafından devam ettirileceğini buradan ilan etmek istiyorum. Sosyal konut projemizin Tokat'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak konutların hak sahipleri belirlendi.

Törene, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer ile vatandaşlar katıldı.