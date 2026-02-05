Torbalı'da sağanak, sürücüyü hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Torbalı'da sağanak, sürücüyü hayattan kopardı

Torbalı\'da sağanak, sürücüyü hayattan kopardı
05.02.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Torbalı'da yağış sonucu suya gömülen alt geçitte mahsur kalan Mehmet Ekinci hayatını kaybetti.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci (58), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet Ekinci, yönetimindeki 45 E 3077 plakalı kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti. Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İzban İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Ekinci, Hava Durumu, Torbalı, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da sağanak, sürücüyü hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:57:31. #7.11#
SON DAKİKA: Torbalı'da sağanak, sürücüyü hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.