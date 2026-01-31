Mersin'in Mut ilçesinde, Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu.
İlçedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında dernek yönetimi gazetecilerle bir araya geldi.
Toplantıda derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Dernek Başkanı Yafes Demir, Toroslarda yüzyıllardır süregelen yörük kültürünün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasının temel amaçları olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Toros Yörükleri Derneği Kuruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?