Toroslar'da yaban hayatını koruma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'ndaki yaban hayatının korunmasına yönelik toplantı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, Akseki Belediyesi Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yaban hayatının geliştirilmesi ve doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması için kaçak av sorununu muhtarlarla iş birliği içerisinde aşmak istediklerini bildirdi.

Av dönemi olmadığı halde avcılık yapanlarla karşılaşılması halinde Akseki Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, jandarma ya da emniyete ihbarda bulunulması istendi.