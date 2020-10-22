Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor

22.10.2020 12:00
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor, System.String[]

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peri Bacaları ile Tortum Şelalesini basın mensuplarına gezdirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peri Bacaları ile Tortum Şelalesini basın mensuplarına gezdirdi.

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan ve 'Kımızı Periler Diyarı' olarak da adlandırılan ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir ve Narman Belediyesi işbirliği ile turizme kazandırılan Narman Peri Bacalarında çalışmalar son aşamaya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un tarihi eser ve turistik imkanlar açısından zengin bir il olduğunu, keşfedilmemiş daha birçok alanın olduğunu söyledi.

Narman Peri Bacaları Vadisi'nin keşfedilerek turizme kazandırılması anlamında derhal bir çalışma başlattıklarını, 3 milyar lira bir harcamayla muhteşem bir vadinin turizme kazandırıldığını ifade eden Vali Memiş, "Bu vadiden tam 12 tane var. Bir vadi iki buçuk kilometrelik bir alana sahip. Bu vadiye gelebilmek ve görebilmek için 3,5 kilometrelik yayla yolunu genişlettik ve araç trafiğine kazandırmış olduk. Bu vadi sit alanı olarak ilan edildi" dedi.

Narman Peri Bacaları Vadisini görmek ve gezmek için gelecek turistlerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için güzel bir tesis de yaptıklarını anlatan Vali Memiş, "Bu tesis doğal dokuya uygun olarak projelendirildi ve yapıldı. Bir kişinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde" diye konuştu.

Vali Okay Memiş şunları söyledi:

"Narman Peri Bacaları Vadisi yaz kış turizme açık olacak. Bu vadi belki de dünyada eşi benzeri olmayacak kadar muhteşem bir vadi. Hayallerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Erzurum turizm anlamında zengin bir il. Erzurum turizmden para kazanacak bir şehir. Narman Peri Bacaları Vadisinde en az bin kişi istihdam edilecek. Bu vadide konaklama, bisiklet, safariler gibi etkinlikler olacak, yapılabilecek. Bunları tümü doğal bir ortamda yapılacak. Bu yörenin insanları para kazanacak. Narman, Oltu, Tortum ve Uzundere bağlantılı olarak turizmin gözdesi ilçeler konumuna gelecek."

Turizm şirketleri ile görüşüldü

Vali Okay Memiş, Narman Peri Bacaları Vadisini görmek için turizmle alakalı şirketlerin davet edildiğini, gelenlerin ise vadiye hayran kaldıklarını anlattı.

Erzurum'a gelecek olan turistlerin gezilecek yerler listesine Narman Peri Bacaları Vadisinin de alındığını hatırlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Erzurumlu yüksek standart hizmet almaya layıktır. Bütün çabamız ve gayretimiz de bu yöndedir. Erzurum turizmden, hayvancılıktan, tarımdan gelir elde edebilecek ve istihdam sağlayacak bir ilimizdir. Erzurum'u yönetenler olarak, milletvekillerimizle, bakanlarınızla, Büyükşehir Belediyemizle ve birlikte çalıştığımız kişilerle bunu gayret ve çabası içerisindeyiz. Narman'da, Tortum'da, Uzundere'de velhasıl Erzurum'un tamamında bütün derdimiz şehre hizmet etmektir. Şiarımız budur. Şehrin siyasi şahsiyetleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokrasisiyle uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Hiç kimse 'Ben' demiyor. 'Biz' diyoruz. Bu bakıştan, bu tutum ve davranıştan güç doğuyor, kuvvet doğuyor. İşler kolaylaşıyor. Herkes işin bir ucundan tutunca netice de alınmış oluyor. Narman Peri Bacaları Vadisi, Tortum Şelalesi, Tekstil Fabrikası, Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere daha birçok hizmet bu anlayışla yürütülüyor. İlin Valisi olarak, işlerimizi kolaylaştırdıkları ve yardım ellerini hiç eksik etmedikleri için milletvekillerimize, bakanlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, hükümetimize, Erzurum'u yüreğinde taşıyan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesini mezbelelik bir görüntüden kurtardıklarını, görülebilir, gezilebilir bir konuma getirdiklerini söyledi.

"Gündüzü bir güzel, gecesi bir başka güzel" ifadelerini kullanan Vali Memiş, Tortum Şelalesi'nde eski görünümünden eser kalmadığını belitti.

İşe öncelikle güvenliği tesis ederek başladıklarını, heyelanlı alanı ortadan kaldırdıklarını anlatan Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Şelaleyi gezilir, görülür hale getirdik. Binlerce, on binlerce vatandaşın gelip gezeceği bir mekan oldu. Bölgenin doğallığını asla bozmadık. Yaptığımız her şey doğal ruha uygun olarak yapıldı. Yeşillendirmeden tutunuz, ışıklandırmaya kadar her şey en ince teferruatına kadar düşünüldü. Yürüyüş yolları, teraslar vatandaşın rahatça hareket edebilecek düzeye getirildi. 2.5 milyon lira bir harcama yaptık. Şelalenin bulunduğu alan beş kardeşe ait bir alandı. Sit alanı olduğu içinde daha önceleri insanlar hiçbir iş yapamamışlar. Şelale şelale olmaktan çıkmıştı. Yöre insanları da gelen turistler bu mezbelelikten şikayet ediyorlar. 30 yıldır buranın makus talihi bir türlü değişmedi diye dert yanıyorlardı. Fenerle şelale gezdiriyoruz diye feryat ediyorlardı. Şehrin idarecileri olarak bizler bu sesi duyduk ve bu sese kulak verdik. Valilik, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi olarak işe başladık. Öncelikle Anıtlar Kurulunu burada topladık. Ankara'dan gelenler de oldu. Onlara şelaleyi yerinde görmelerini sağladık. Onlar da durumun vahametini anladılar. Gerekli izinleri aldık ve bugünkü göz kamaştıran noktaya Tortum Şelalesini getirmiş olduk. Buradaki hedefimiz 200-300 bin turist getirmektir. Yine en az 200, 300 kişi istihdam etmektir. İlin Valisi olarak herkesi bu bölgeyi görmeye davet ediyorum. Şelalemizin konumu çok iyi. Karayolunun hemen yanında. Turizmcileri buraya da getirdik. Gördüler hayran kaldılar. Artık Tortum Şelalesi de turizm rehberine girmiş oldu. Tekrar ifade ediyorum ki, Erzurum Türkiye'nin ve dünyanın tarihi ve doğal zenginlikleri açısından önemli bir şehirdir. Sadece tarihi ve doğal zenginlikleri değil, mutfak açısından da zengin bir menüye sahip olan bir ilimizdir. Elimizde böyle nimetler var. Bizler bu nimetleri heba etmeyeceğiz." - ERZURUM

Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor
Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor

Peri Bacaları, Erzurum, Narman, Tortum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti         
11:39
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tortum Şelalesi göz kamaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei