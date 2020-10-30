Tosya'da Cumhuriyet konvoyu düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet'in 97'nci yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet konvoyu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tosya ilçesinde de coşkuyla kutlandı. 97'nci yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Konvoyu düzenlendi. İlçenin Dörtyol Mevkiinden start verilen konvoya Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül, daire ve kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sirenler eşliğinde başlayan konvoy ilçenin Siteler Mevkiine kadar büyük bir coşku içinde devam etti. Konvoya katılanlar aynı heyecan ve coşku içinde geriye dönüş yaparak ilçenin Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada çekilen hatıra fotoğraflarıyla Cumhuriyet Konvoyu sona erdi. - KASTAMONU