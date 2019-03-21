Tosya'da Fidan Dikimi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlkokulu etrafına öğrencilerle birlikte çam fidanı dikti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlkokulu etrafına öğrencilerle birlikte çam fidanı dikti.



Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Tosya'da etkinlikler düzenlendiğini söyledi.





Etkinliklerin, toplumun her kesimine hitap ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:





"Çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisinin aşılanması konusunda yoğunluklu olarak okullarda program yapıyoruz. Dün, Üçoluklar Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası'nda lise ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte çam fidanı diktik. Bu sabah yine başka bir okulumuzda çam fidanı diktik. Öğleden sonra ise Tosya İlkokulunda çam fidanı diktik. Öğrencilere orman muhafaza memurlarının giydiği kıyafetlerden hediye edildi. Kırtasiye malzemesi hediye edildi. Yaş grubuna göre ana sınıfına balon ve çikolata hediye edildi. Burada amaç, çocuklarla ağaç sevgisini bir arada potaya sokarak onlara ağacı ve ormanı sevdirmek. Çok güzel bir uygulama. Biz de zaman buldukça bütün programlara katılmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikleri hazırlayan, Tosya Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı'yı ve personelini kutluyorum."

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