Toyota Monte Carlo'da Galip Geldi

27.01.2026 11:17
Toyota GAZOO Racing, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na Monte Carlo Rallisi zaferiyle başladı.

Toyota GAZOO Racing, Monte Carlo Rallisi ile başlayan 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na galibiyetle giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son beş yılın şampiyonu Toyota, yeni sezonun açılış yarışı Monte Carlo Rallisi'nde önemli bir başarıya imza atarak GR YARIS Rally 1 aracıyla ilk üç sırayı elde etti.

Yarışta Oliver Solberg, takım arkadaşları Elfyn Evans ve Sebastien Ogier'i geride bırakarak zafere ulaştı.

Rallide 24 yaşındaki pilot Solberg, ikinci etapta liderliği alarak yarış boyunca kontrolü elinde tuttu. Solberg, kar, buz, yağmur ve çamurun iç içe geçtiği zorlu koşullarda mücadele ederek modern dönemin en genç Monte Carlo galibi olurken, ralli tarihine de adını yazdırdı.

Monaco üzerindeki etaplarda Col de Turini'de yaşanan zorlu anlara rağmen Solberg, ralliyi 4 saat 24 dakika 59 saniyede tamamlayarak en yakın rakibinin 51,8 saniye önünde finişe ulaştı.

Elfyn Evans da sezonun ilk yarışını ikinci sırada tamamlarken, Sebastien Ogier de kariyerindeki 15. Monte Carlo podyumunu elde etti.

Bu sonuçla Toyota, Monte Carlo Rallisi'nde ilk kez podyumun tamamında yer alırken, 2015'ten bu yana da ilk kez tek bir üretici podyumu tamamen domine etmeyi başardı.

Bu sonuçlarla Toyota, Markalar Şampiyonası'nda lider olurken, WRC takviminin tek tam kış yarışı olan İsveç Rallisi'ne de büyük bir üstünlükle gidecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım müdürü Jari-Matti Latvala, Monte Carlo Rallisi'nde üç araçlarının podyumda yer almasının çok özel bir sonuç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın en zorlu rallilerinden biri ve tüm zorlayıcı şartlara rağmen takım olarak inanılmaz bir iş çıkardık. Bu rallide Oliver Solberg ile yeni bir kazanan pilota sahip olduk ve deneyimli sürücüler karşısında ortaya koyduğu performans çok iyiydi."

Kaynak: AA

