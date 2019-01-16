Trabzon'da Geleceğin Paralimpik Sporcuları Yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelli çocuklar, uzmanlar eşliğinde birçok branşta spor yapma imkanı buluyor.

SEFA ŞENGÜL - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelli çocuklar, uzmanlar eşliğinde birçok branşta spor yapma imkanı buluyor.



Bakanlığın ülke genelinde Aralık 2018'de başlattığı projesi çerçevesinde, Trabzon'da engellilere eğitim veren 7 okuldan 105 öğrenci, Trabzon Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sporla buluşturuluyor.



Haftada bir gün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine okullarından alınarak getirilen öğrenciler, atletizm, güreş, jimnastik, tenis ve yüzme branşlarında uzman eğiticiler eşliğinde çalışıyor.



Teorik ve uygulamalı eğitim alan çocukların sosyal ve psikolojik gelişmeleri hedefleniyor.



"Mutlu Çarşamba ile engelleri kaldırıyoruz"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern spor tesisleriyle Trabzon'un bir spor kenti olduğunu söyledi.



Bakanlığın talimatları doğrultusunda farklı alanlarda farklı projeler yaptıklarını belirten Öztürk, "Mutlu Çarşamba" projesiyle engelleri kaldırdıklarını ifade etti.



Öztürk, engellilere eğitim veren 7 okuldan 105 öğrencinin 5 branşta spor yapma imkanı bulduğunu kaydederek, "Buradaki çocuklarımızın paralimpik oyunlarda yetenekli sporcular olup uluslararası arenada spor yapmalarını istiyoruz." dedi.



Zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin okullarında kendilerine uygun özel eğitimlerini aldığına işaret eden Öztürk, çocukların sosyalleşmeleri ve yeteneklerini ortaya koyması açısından spor eğitimine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Birdal Öztürk, çocukları antrenörler eşliğinde ilgi duydukları branşlara yönlendirdiklerini aktararak, öğrenci sayısının artmasını umduğunu sözlerine ekledi.



"Sporla kendilerini ifade ediyorlar"



Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Necati Yardım ise öğrencilerin ve velilerinin projeden çok mutlu olduklarını ifade ederek, engelli öğrencilere yönelik bu tür faaliyetlerin artmasını istediklerini dile getirdi.



Antrenör Fatma Kanlı Sultansuyu da güreş eğitimine 6 ay önce başladıklarını, 3 haftadır da "Mutlu Çarşamba" ile gelen öğrencilerle çalıştıklarını kaydederek, "Onların kendilerini ifade edebilecekleri en güzel alanlar spor ve sanat. Biz de antrenörleri olarak onlara bu şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah projelerimizin devamı gelecek." diye konuştu.



Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Emirhan Çapraz, spor yapabildikleri için çok mutlu olduğunu anlatarak, arkadaşlarıyla iyi vakit geçirdiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

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