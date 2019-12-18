Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
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Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesi

6 saat önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Trabzon'un Yomra ilçesinde 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir ortaokulda düzenlenen etkinliğinin ardından 11 öğrenci rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesi ile 11 öğrencinin Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ettiğini dile getirerek, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.

Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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