Trabzon'da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ve Kösecik mahallelerinde haberleşme ve enerji kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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