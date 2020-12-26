Trabzon'da meyve fidanları vatandaşlara ek gelir getirecek - Son Dakika

Trabzon'da meyve fidanları vatandaşlara ek gelir getirecek

26.12.2020 11:05
Trabzon'da meyve fidanları vatandaşlara ek gelir getirecek, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aralarında dut, mandalina, lavanta, elma, limon, armut, ıhlamur ve zeytinin de bulunduğu 18 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aralarında dut, mandalina, lavanta, elma, limon, armut, ıhlamur ve zeytinin de bulunduğu 18 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesindeki 25 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğünün "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce dikilen fidanlarla yöre halkına ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün halkın ormanları çok yönlü kullanmasını temel amaç edindiğini söyledi.

Ayvaz, kırsalda yaşayanların gelir seviyesini yükseltmek amacıyla müdürlük olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan bozuk vasıflı orman özelliğinde olan alanı da ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mevsim itibarıyla fidan dikiminin en elverişli olduğu dönemde bulunduklarını anlatan Ayvaz, şöyle konuştu:

"Akçaabat geçmişten beri turizm destinasyonlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin beğenisini alan bir ilçedir. Ticaret burada çok canlıdır. Denize yakınlığı da ilçenin ayrı bir özelliğidir. Orman Genel Müdürlüğü, katılımcı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ilçede orman köylülerimize yeni bir gelir kapısı aralanması amacıyla yöre halkıyla istişare ederek, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Geçmiş yıllarda ilçede narenciye, Trabzon hurması ve zeytin yetiştiriciliği de yapıldığını aktaran Ayvaz, şunları kaydetti:

"Burada önceden yetiştirilmiş ürünleri belirleyerek, yeni fidanlar diktik. Geçmişte hemen hemen her evde zeytin tuzlaması yapılarak, kışa hazırlık yapılırdı. Bizler de var olan doğayı taklit ederek, Akaçaabat ilçesinde yeniden bir çalışma yaptık. Çeşitli meyve fidanlarından oluşan 8 bin fidan diktik. Fidanlardan yaklaşık 5 yıl sonra ürün elde etmeyi planlıyoruz. Ayrıca 10 bin lavanta fidanı diktik. Lavantayı turizm altyapı ürünü olarak düşündük. Buranın ilçe halkına büyük bir ekonomik gelir sağlayacağını düşünüyoruz."

Ayvaz, dikilen fidanlardan elde edilecek ürünleri yöre halkının tüketebileceğini vurgulayarak, "Vatandaşlar ayrıca ürünlerin satışını yaparak aile bütçesine de katkıda bulunabilecekler." dedi.

Ayvaz, Tonya ilçesinde de ceviz fidanları dikerek, örnek bir çalışma yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Akçaabat, Trabzon, Lavanta, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da meyve fidanları vatandaşlara ek gelir getirecek - Son Dakika Ekonomi


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