Trabzon'da Okul Sporları Genç Erkekler futbol müsabakası sona erdi

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Genç Erkekler Futbol müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki Akyazı-1 sahasında düzenlenen müsabakalarda, Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Müsabakaların final maçında Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Müsabakalarda, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Trabzon Spor Lisesi üçüncü, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gülsüm Memiş Kaptanoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Ali Ayazoğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Şevki Yılmaz tarafından verildi.

Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımının grup müsabakalarında Trabzon'u temsil edeceğini belirten Birdal Öztürk, "Bu turnuvalarda Trabzon ekipleri sadece Türkiye değil, dünya şampiyonlukları da elde ederek kalitesini kanıtlamıştır. Yeni bir başarı bekliyoruz." ifadesini kullandı.