Trabzon'da Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

12.01.2026 17:16
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, memurların sosyal haklarını iyileştiren sözleşmeyi imzaladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun sözleşmeyi imzaladıkları belirtildi.

Belediyede görevli 1383 memurun sosyal haklardan en üst seviyede yararlanacağı ifade edilen açıklamada, tavan oran üzerinden zam yapılarak memurların gelirlerinde iyileştirme sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, büyükşehir belediyesi ve TİSKİ'de görevli mesai arkadaşlarının memnuniyeti ile huzurunu ön planda tuttuklarını belirtti.

Sözleşmenin bu anlayışın somut bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "İmkanlarımız dahilinde çalışanlarımızın menfaatini gözetmeye özen gösteriyoruz. Memur personelimizi kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen sendika yöneticilerimize ve özellikle sürece bizzat katılan genel başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu da Genç ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çalışanların yüzündeki mutluluk ve heyecan, doğru işler yapıldığının göstergesidir. Zor bir dönemden geçen ülkemizde, imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin Büyükşehir ve TİSKİ'de görev yapan memurlarımıza, ailelerine ve bakmakla yükümlü oldukları herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

