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Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı - Son Dakika

Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı

24.11.2021 17:17

Trabzon'da, "Kadınlar Haklarını Öğreniyor" konulu etkinlik organize edildi.

Trabzon'da, "Kadınlar Haklarını Öğreniyor" konulu etkinlik organize edildi.

Trabzon AB Bilgi Merkezi tarafından, TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Haklarını Öğreniyor" konulu toplantı düzenlendi.

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, etkinliğin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhuriyet devrimlerinin her şeyden önce bir kadın devrimi olduğunu vurgulayan Suiçmez, "Bizim için yapılan, bizim yaptığımız ve bugün de kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermememiz gereken çok önemli bir devrimdir kadın devrimi, hukuk devrimi. Kadın devrimi koruyuculuğunu hukuk devriminden alır. Hepimiz biliyoruz ki kadınlar güçlüdür, bizler güçlüyüz, dolayısıyla bu gücün bugün alanda yansımamasının nedeni bizler değiliz." dedi.

Suiçmez, toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla oluşan sonuç nedeniyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dayanışma ruhuyla bir araya geldiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla biz yine eksikliklerimizi gidererek, ilgililerden taleplerde bulunarak bu eşitsizliklerin giderilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Tacize, tecavüze uğruyorsak korkmayacağız, susmayacağız, haykıracağız, yardım talep edeceğiz. Dayanışma ve mücadele ile sadece kadın olduğumuz için başımıza gelen bu şiddetten arınacağız, arındıracağız. Dolayısıyla kadınlar bu dünyayı daha güzel, yaşanabilir bir hale getirecek, bu gücü dayanışmayla birlikte birbirimizden güç alarak yerine getireceğiz."

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zühal Akyüzlü ise 2007'de kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 14 yıldır 81 ilde 7 bin üye ile kadın girişimciliği üzerinde çalıştığını ifade etti.

Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Akyüzlü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun kadını ekonomik anlamda güçlendirmeye çalışan bir kurul olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz daha çok çalışan, üreten ve ekonomik değerleri kazanan kadınların toplum içerisinde çoğalmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Akyüzlü, bu anlamda kadının sosyoekonomik olarak güçlenmesi için birçok çalışma ve etkinlik düzenlediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyoekonomik olarak güçlenen kadının kendisine karşı yapılan tüm haksızlıklara karşı dimdik ve güçlü bir duruş sergileyeceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz. Yarın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Biz bu mücadelenin neresindeyiz? Tam ortasındayız, içindeyiz. Kadına ve tüm canlılara yapılan her türlü şiddetin de karşısındayız. Ben eğitim, sosyoekonomik olarak güçlü olmanın, evrensel hukukun ve insan haklarının düzgün olarak işlediği bir hukuk sisteminin, kadına yapılan her türlü şiddeti önleyeceğine ve haksızlığın önünde bariyer olacağına yürekten inanıyorum."

Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED) yöneticisi Ayşegül Akyüz ise derneğin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Tiyatro sanatçısı Songül Nadir'in kadına yönelik şiddete dikkat çeken sahne performansının ardından, avukat Hande Burma da Arsin ve Beşikdüzü ilçelerine bağlı kırsal mahallerdeki kadınların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan, çalışma hayatının içindeki kadınlara haklarını anlattı.

Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı
Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa Birliği, Trabzon, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplumun her kesiminden kadınlara hakları anlatıldı - Son Dakika


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