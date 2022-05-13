Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak - Son Dakika
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Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak

13.05.2022 18:16

Trabzon'da üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak.

Trabzon'da üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak.

Trabzon Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Üniversiteye Yolculuk Projesi" kapsamında hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) son provası yapılacak.

Öğrenciler, 60 kişilik komisyon tarafından hazırlanan soruları yanıtlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, hafta sonu düzenlenecek sınavda 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin birebir aynısının yapılacağını söyledi.

Fettahoğlu, sınavın Trabzon Üniversitesi ve KTÜ'deki bina ve salonlarında 3 oturum halinde yapılacağını ifade ederek, "Üniversitelerin kampüslerinde sınav toplamda 36 bina, 329 salon, 844 görevli öğretmen gözetiminde 14 bin 703 öğrenci ile gerçekleştirilecek." dedi.

Sınav soru kitapçıklarının basımı ile kırtasiye ihtiyaçlarının Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildiğini aktaran Fettahoğlu, "YKS son prova aynı zamanda bu yıl Gümüşhane ve Artvin illerinde de eş zamanlı olarak uygulanacak." diye konuştu.

Sınavda ÖSYM kurallarının geçerli olacağını vurgulayan Fettahoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek, sınavın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak
Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak
Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak
Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite adayları için son prova sınavı yarın ve pazar günü yapılacak - Son Dakika


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