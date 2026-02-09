Trabzon\'un Füniküler Projesi Tanıtıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Meydan-Boztepe-Çukurçayır güzergahında hayata geçirilmesi planlanan "Trabzon Füniküler Hattı Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, kentteki bir otelde yapılan programda, projenin, Trabzon'un ulaşım geleceğini şekillendirecek ve çağdaş şehircilik anlayışını yansıtacak önemli bir vizyonu ortaya koyduğunu söyledi.

İhtiyaçlara çözüm üreten, insan odaklı, sürdürülebilir yaklaşımları hayata geçiren bu tür yatırımların, Trabzon'u geleceğe daha güçlü taşımanın en somut adımları olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meydan, Boztepe ve Çukurçayır hattını birbirine bağlayacak olan bu çok kıymetli proje, modern şehircilik anlayışının akılcı ulaşım çözümlemelerinin ve sürdürülebilir yaklaşımların önemli bir örneğidir. Coğrafi yapısı itibarıyla özel çözümler gerektiren Trabzon'da bu sistem hem güvenli hem de çağdaş bir ulaşım alternatifi sunacaktır. Bu proje sayesinde şehiriçi ulaşımda konfor ve erişilebilirlik artacak, özellikle yoğun eğimli güzergahlarda yaşanan zorluklar önemli ölçüde azalacaktır. Aynı zamanda şehir merkezindeki trafik yükünün de azalmasına katkı sağlayacaktır."

Projenin, kentin turizm potansiyeline de katkı sağlayacağına dikkati çeken Şahin, projede emeği geçenlere teşekkür ederek hayata geçirilmesi için tüm kurumların işbirliği içerinde çalışacağının altını çizdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise planlı yatırımlar sayesinde Türkiye'deki trafik yükünü azalttıklarını belirtti.

Özellikle büyükşehir belediyelerinin en önemli görevlerinden birinin projeler geliştirerek şehiriçi ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında füniküler sistem, Türkçe'ye çevrildiğinde karşılığı halatlı sistem. Bu da asansör teknolojisiyle raylı sistem teknolojisinin karışımı. Halatla iki tren birbirini çekiyor. Aşağı eğimli giden tren yukarı çıkan treni çekiyor. Burada bir enerji ihtiyacı olursa tepe noktadaki motorun gücüyle bunu karşılıyor. O yüzden enerji maliyeti de çok düşük olan bir sistem. Trabzon gibi kot farkı olan özellikle Çukurçayır gibi yüksek kesimlerde bu tür sistemler dünyanın belirli yerlerinde kullanılıyor."

Tamamı yer altından geçecek Meydan ve Çukurçayır arasındaki 207 metre kot farkını bu projeyle ortadan kaldırmayı amaçladıklarını aktaran Karaismailoğlu, füniküler sistemin Türkiye'de yalnızca İstanbul'da kullanıldığını belirtti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da önemli bir projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sorumluluk alanı içerisindeki ulaşımı kolaylaştırmak için büyük bir gayret ortaya koyduklarını dile getirdi.

Kentin artan ihtiyaçlarına karşılık vermek için gerekli adımları attıklarını belirten Genç, "Trabzon'umuzu, transit geçiş ve şehiriçi ulaşım açısından geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Şehrimizde 1542 metre uzunluğunda bir hatla Meydan'dan başlayarak Çukurçayır bölgemize ulaşım sağlanacaktır. Çukurçayır bölgemizde yaşayan 41 bin 737 nüfusumuz var. Önemli bir nüfus. Dolayısıyla burada ulaşım sistemine yönelik yeni bir model üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.

Projeye katkı sağlayanlara teşekkür eden Genç, sistemin hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.