Trabzon Valisi Şahin'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, asrın felaketi olarak hafızalara kazınan kara günde, milletçe tarifsiz bir acı yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşı rahmetle andıklarını vurgulayan Şahin, "Bu büyük felaket, acının, kaybın ve hüznün yanında, milletimizin sarsılmaz dayanışmasını, kardeşliğini ve merhametini de tüm dünyaya göstermiştir. Trabzon ilimiz de bu zor günlerde yüreğini deprem bölgesine açmış, arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, gönüllüler, yardım konvoyları ve dualarıyla ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Şahin, Trabzon'un sergilediği fedakarlık ve dayanışmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacak, kıymetli hatıralarını kalplerimizde ve hafızalarımızda daima yaşatacağız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Bu vesileyle, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve necip milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."