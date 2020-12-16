Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar

16.12.2020 18:13
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.

Avcı, geçen hafta ligde 0-0 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Uğurcan Çakır, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Flavio ve Plaza'ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 oyuncu kadroda yer almadı.

Plaza ve Faruk Can ilk kez

Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şu ana kadar sadece iki maçta 6 dakika süre alan Stiven Plaza, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili formayla 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maç oynadı.

Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı.

Stoperleri değiştirmedi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper oyuncularını değiştirmedi.

Karadeniz ekibinin savunmasında Edgar Ie ile Vitor Hugo görev yaparken, Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini kulübede yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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