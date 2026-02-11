Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Kontrollü Geçiş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolu İzmir istikametinde 2-3. kilometrelerdeki köprü çelik derzlerinin yenileme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerindeki tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım çalışmaları ve Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde patlatmalı yapım işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometreleri Yenişehir-Havalimanı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
