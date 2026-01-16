Trafik Çalışmalarına Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kollarında aydınlatma direklerinin değişimi ve sistemlerinin revizyonu çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 19 Ocak'a kadar 21.00-05.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması uygulanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 25-26. kilometrelerinde Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde 100. Yıl Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri mevkisindeki fiber optik sistemlerinin onarım çalışması dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde bağlantı yolu aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 14. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım ağır taşıtlar hariç 13-15. kilometrelerdeki Abdulkadir Köyü yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.