Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Memleketine Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Memleketine Uğurlandı

1 saat önce

Van'da görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, törenle memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Memleketine Uğurlandı, System.String[]
Van'da görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, törenle memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Sarıkaya için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Tören alanına getirilen Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunması sonrası yapılan duanın ardından İzmir'e götürüleceği uçağa alındı.

Cenaze, İzmir'den karayoluyla defnedileceği Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Mahallesi'ne ulaştırılacak.

Törene, Vali Vekili Sinan Aslan'ın yanı sıra Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Uğur Sarıkaya, özel aracıyla Gürpınar ilçesine göreve gittiği esnada Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırması Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Kütahya, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:21:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Memleketine Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]