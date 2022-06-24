Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı

24.06.2022 12:53
Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler yüksekokullarında mezuniyet törenleri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler yüksekokullarında mezuniyet törenleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Atatürk Stadyumu Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler adına söz alan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu birincisi Fatih Aksu ve Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu birincisi Selin Erok, üzerlerinde emeği olan ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serhat Hüseyin, uzun ve zahmetli eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, görev yaptıkları yerlere eğitim, anlayış, barış ve aydınlık götürmelerini temenni ettiğini belirtti.

Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi de 2009 yılında kurulup, 2014 yılında ilk lisans mezunlarını vermiş olan yüksekokulun 9'uncu mezuniyet töreniyle 327 mezun daha verdiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de üniversitede edindikleri bilgi ve tecrübelerin hayatın her safhasında rehber olacağını söylediği mezun öğrencileri tebrik etti.

Törene video mesaj ile katılarak mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın bilimin, aklın, milli ve manevi değerlerin rehberliğinde mümkün olacağını belirterek, "Öğrencilerimizin ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olması, bizler için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır. Onların yetişmesinde emeği geçen hocalarına ve fedakar ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesinin ardından meslek antlarının okunması ve kep atma töreniyle sona erdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hayırsever iş insanı Ahmet Yörük, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı - Son Dakika

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