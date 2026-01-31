Tramvay Kazasında Yoğun Bakımda Mücadele - Son Dakika
Tramvay Kazasında Yoğun Bakımda Mücadele

31.01.2026 11:17
İzmir'de tramvayın çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Birgül Can hastanede hayat mücadelesi veriyor.

İzmir'de geçen aralık ayında tramvayın çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Birgül Can, hastanedeki yaşam savaşını sürdürüyor. Aile, yoğun bakımdaki Can'dan iyi haber bekliyor.

Karşıyaka ilçesi Caher Dudayev Bulvarı'nda 13 Aralık 2025'te yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Birgül Can'a tramvay çarptı.

Kazada yaralanan Can, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan genç kıza beyin ameliyatı yapıldı.

Kazadan bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren Can'ın ailesi, umutla kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

"Tramvayın önlem almadığı kanaatindeyim"

Baba Niyazi Can, AA muhabirine hayatlarının en zor günlerini yaşadıklarını söyledi.

Kızına tramvayın çarptığı bölgede araç ve insan trafiğinin yoğun olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"Orada 2 okul, 1 hastane, çeşitli restoranlar var. Tramvayın hiçbir şekilde bir önlem almadığı kanaatindeyim. İnsanlar sanki orada biraz kaderine terk edilmiş gibi. Belediyemiz, tramvay yetkilileri, devletimizin ne gibi bir önlem alması gerekiyorsa, bir baba olarak onlara seslenmek istiyorum, gerektiği şekilde önlemleri alsın, başka anne ve babaların canları yanmasın."

Can, kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden gelen giden olmadığını ifade ederek, "Sanki kendi kaderimize terk edilmiş gibiyiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim yavrum kendi halinde neşeli bir insandı. İnsanlara yardımcı olmaya çalışırdı. Lise sonda okuyor, hayalleri vardı. Bir baba ne ister, yavrusunun mutlu olmasını ister. İnşallah yavrum sağlığına kavuşacak aramıza dönecek, onu istiyorum." diye konuştu.

Can, kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tramvay şirketinden şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

"Anne demesini özledim"

Anne Azize Can ise kızına sarılmayı, onun "anne" demesini özlediğini anlattı.

Sevdikleri diziyi artık beraber izleyemediklerini kaydeden Can, "Onunla her şeyi özledim. Odasına giremiyorum, eşyalarını elleyemiyorum. Kapı açılacak Birgül gelecek diye bekliyorum ama ses seda yok. Şükür nefes alıyor. İnşallah ayağa kalkacak." dedi.

Birgül Can'ın ablası Nehir Can da kaza sırasında trafik ışıklarının arızalı olduğunu öne sürerek, "Tramvay yaklaşırken bir anda kırmızı yanıyormuş. Tramvayın durması çok kısaymış. Yaklaşınca da yeşile dönüyormuş. Kardeşimin bu yanılgıya düştüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ali Onar da olayla ilgili hukuki süreci titizlikle takip etiklerini belirtti.

Kaza anı tramvay kamerasında

Kaza, tramvayın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde tramvayın genç kıza çarpması, vatmanın tramvayı durdurması ve telsizden olayı bildirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

