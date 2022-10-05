"Teşkilat" dizisi, 3. sezona izleyicinin yoğun ilgisiyle başladı

TRT 1'in sevilen dizilerinden "Teşkilat", 3. sezonunda hikayesini İstanbul'a taşıdı.

Ekrana geldiği günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanan dizi, yeni sezona da zirvede başladı. Dizinin 2 Ekim'de yayınlanan 49. bölümü, reyting sonuçlarına göre açık ara birinci oldu.

Yönetmenliğini Burak Arlıel'in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz Yalçın, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı ve Ela Naz Koçak yer alıyor.

Pazar akşamları yayınlanan dizinin yeni sezondaki hikayesi özetle şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatının isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'ye yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir. Sınırlarda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Bu tehditler neticesinde, Teşkilat içindeki yeni ekip bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer. Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır. Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır."