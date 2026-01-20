Trump, Grönland'ı Güvenlik Meselesi Olarak Vurguladı - Son Dakika
Politika

Trump, Grönland'ı Güvenlik Meselesi Olarak Vurguladı

20.01.2026 11:32
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland'ın güvenliği hakkında verimli bir görüşme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi yaptığını duyurarak, "Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok. Bu konuda herkes hemfikir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı açıklamada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. "Rutte ile Grönland konusunda çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" diyen Trump, "İsviçre'nin Davos kentinde çeşitli tarafların katılacağı bir toplantı düzenlenmesini kabul ettim. Herkese açıkça ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok. Bu konuda herkes hemfikir. Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki en güçlü ülkedir. Bunun nedeni büyük ölçüde, ilk dönemimde ordumuzu yeniden yapılandırmamızdır ve bu yeniden yapılandırma daha da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dünya çapında barışı sağlayabilecek tek güç biziz. ve bu, çok basit bir şekilde, güç ile sağlanır" dedi.

Rutte'nin mesajını paylaştı

Trump dakikalar sonra yaptığı ikinci bir paylaşımında ise Rutte'nin kendisine gönderdiği mesajını paylaştı. Rutte, mesajında "Sayın Başkan, sevgili Donald. Bugün Suriye'de başardığınız şey inanılmaz. Davos'taki medya etkinliklerimde Gazze'de ve Ukrayna'da yaptığınız çalışmaları vurgulayacağım. Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlıyım. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

