Trump Grönland İddiasını Yeniden Gündeme Getirdi
Trump Grönland İddiasını Yeniden Gündeme Getirdi

14.01.2026 16:31
Trump, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savundu; von der Leyen AB desteğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili gerçekleştirilecek kritik toplantıdan saatler önce, "Danimarka'ya bağlı Grönland topraklarının ABD'nin elinde olmamasının kabul edilemez olduğunu" belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise NATO'nun "kolektif savunma ilkesine" atıfta bulundu ve "Grönland Avrupa Birliği'nin desteğine güvenebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bölgenin kontrolünün ulusal güvenlik açısından gerekliliğine" vurgu yaptı. Başkan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. Bu, inşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önem taşıyor. Bunu almamız için NATO'nun bize öncülük etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında NATO'ya atıfta bulunan Trump, "Grönland, ABD'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili bir hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen ise "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" ilkesini hatırlattı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa Birliği (AB) ile Grönland arasındaki ilişkiye değindi. Von der Leyen, "AB ile Grönland arasında güçlü ve iyi bir ilişki var, Grönland halkı AB'nin desteğine güvenebilir" dedi. Arktik güvenliğinin AB için temel bir öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Komisyon Başkanı, "Grönland ile ilişkileri geliştirmek için yatırımlar yapıldığını" kaydetti.

"Grönlandlıların isteklerine ve çıkarlarına saygı duyduklarını" ifade eden von der Leyen, bölgenin NATO içindeki yerine de değindi. "İttifakın kolektif savunma ilkesini" hatırlatan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "NATO müttefikleri arasındaki bağ, 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' ilkesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Dış Politika, Grönland, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Grönland İddiasını Yeniden Gündeme Getirdi

17:02
SON DAKİKA: Trump Grönland İddiasını Yeniden Gündeme Getirdi - Son Dakika
