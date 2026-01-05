Trump: Gümrük Vergileri 600 Milyar Dolara Ulaşacak - Son Dakika
Dünya

Trump: Gümrük Vergileri 600 Milyar Dolara Ulaşacak

Trump: Gümrük Vergileri 600 Milyar Dolara Ulaşacak
05.01.2026 21:39
Trump, gümrük vergilerinin toplamda 600 milyar doları aşacağını açıkladı ve medyayı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar tahsil ettikleri ve yakında tahsil edecekleri gümrük vergilerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti. Trump, "Ancak 'sahte haber medyası' bunu konuşmayı reddediyor çünkü ülkemizden nefret ediyor ve ona saygı duymuyorlar. Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi'nin şimdiye kadarki en önemli kararlarından biri olacak yaklaşan gümrük vergisi kararına müdahale etmek istiyorlar. Gümrük vergileri sayesinde, ABD finansal olarak ve ulusal güvenlik açısından, her zamankinden daha güçlü ve daha saygı bir konumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

