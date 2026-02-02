Trump'ın Tehditkar Dili Bölgeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Politika

Trump'ın Tehditkar Dili Bölgeyi Tehdit Ediyor

02.02.2026 16:29
Özdağ, Trump'ın İran'a yönelik saldırgan söylemlerinin bölgeyi savaş ihtimaliyle tehdit ettiğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Trump'ın İran'a yönelik saldırı söylemi, sorunları masada çözmek yerine savaş ihtimalini köpürten tehditkar dili, bölgeyi ateşe atmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, küresel siyaset ve ekonominin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "zorbalığı esas alan" anlayışı nedeniyle ağır bir yük altında olduğunu söyledi.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırgan çizgisine koşulsuz destek verdiğini belirten Özdağ, bunun bölgede hukuku ve vicdanı zayıflatarak masumların bedel ödediği bir şiddet sarmalını derinleştirdiğini ifade etti.

Dünyanın "güç sarhoşluğuyla yürütülen politikanın yıkıcı sonuçlarını" her gün daha ağır hissettiğini kaydeden Özdağ, şöyle konuştu:

"Bölgeye sevk edilen Amerikan askeri unsurları, Trump tarafından yapılan tehditkar açıklamalar ve 'ya anlaşma yaparsınız ya da sizleri vururum' tavrı, yalnız İran'ı değil, Orta Doğu'yu, enerji hatlarını, küresel ticareti ve milyonlarca masum insanın hayatını doğrudan tehdit etmektedir. Trump'ın İran'a yönelik saldırı söylemi sorunları masada çözmek yerine savaş ihtimalini köpürten tehditkar dili, bölgeyi ateşe atmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır."

Küresel barışın tehditlerle sağlanamayacağına işaret eden Özdağ, "Dünya tehditle yönetilemez. Türkiye şantajla hizaya sokulamaz. Bu millet, güçlünün hukukuna değil, hukukun gücüne inanır. Muhalefet olarak bizim mücadelemiz de bunun içindir. Biz diyoruz ki hakka dayanmayan bir güç zalimdir, güce dayanmayan bir hak da acizdir. Muhalefet olarak da biz hem haklı olmanın hem de güçlü olmanın yollarını araştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

