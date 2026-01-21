Trump'tan Davos'ta Barış Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Bana kötü biri de diyorlardı. Ama tek istediğim bir parça buz. Soğuk ama dünya barışında kritik bir rol oynayacak bir buz parçasını istiyorum. Onlara verdiklerimiz karşısında küçük bir istek. Biz onlar için yüzde yüz orada olacağız ama onların bizim yanımızda olup olmayacaklarına pek emin değilim" dedi. - DAVOS
