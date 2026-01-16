Trump'tan Gazze Barış Kurulu Açıklaması

WASHINGTON, 16 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu belirterek, Hamas'a hayatını kaybeden son İsrailli rehinenin cenazesini iade etme ve vakit geçirmeksizin silahsızlanma sürecini tam anlamıyla başlatma çağrısında bulundu.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Trump yaptığı diğer bir açıklamada da, "Kurul Başkanı olarak, geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek üzere Barış Kurulu'nun Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanan Filistin Teknokrat hükümeti olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir bağlılık sergiliyor" dedi.

Trump, Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve tünel ağını imha etmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlamak üzere Mısır, Türkiye ve Katar'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Hamas, son cenazenin iadesi de dahil olmak üzere taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve silahsızlanma sürecisini vakit geçirmeksizin tam anlamıyla başlatmalıdır" diyen Trump, Hamas'a "bunu kolay ya da zor yoldan yapabileceği", ancak "vaktin geldiği" uyarısında bulundu.

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın açıklamasından bir gün önce Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçildiğini duyurmuştu. Trump'ın Eylül 2025'te önerdiği 20 maddelik üç aşamadan oluşan barış planı, silahsızlanma, teknokrat yönetişim ve çatışmalardan büyük yıkımla çıkan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına odaklanıyor. Plan, Barış Kurulu başkanlığınınsa bizzat Trump tarafından yürütülmesini öngörüyor.

Mısır, Katar ve Türkiye çarşamba günü Filistin Teknokrat Hükümeti'nin kuruluş sürecinin tamamlandığını duyurmuştu. Üç ülke, komitenin barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına zemin hazırlaması, sükuneti kalıcı hale getirmesini ve gerilimin yeniden tırmanmasını engellemesi temennilerini dile getirdi.