Trump'tan ICE Polisi Açıklaması

21.01.2026 11:17
Trump, ICE polisinin bir kadını vurmasını 'trajedi' olarak nitelendirip, hata olabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li bir kadını vurarak öldürmesiyle tartışmalara ve protestolara yol açan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polislerinin zaman zaman "hata yapabileceğini" savundu.

Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te ICE polisinin kadını vurmasını "trajedi" olarak nitelendiren Trump, "Bazen ICE birine karşı çok sert davranacak, biliyorsunuz sert insanlarla uğraşıyorlar. Hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir." dedi.

Trump ayrıca, Minnesota'da yetkililerin 10 bin "suçluyu" gözaltına aldığını kaydederek eyalette 19 milyar dolarlık yolsuzluk olduğunu iddia etti ve bu paranın "büyük ölçüde" Somalililere verildiğini savundu.

Somali'nin "ülke bile olmadığını" öne süren Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'dan nefret ettiğini söyledi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

