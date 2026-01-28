Trump'tan İran'a Uyarı

ABD Başkanı Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran'a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve operasyon yapıldı, İran'a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" dedi. - WASHINGTON