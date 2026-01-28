Trump'tan Küba Uyarısı - Son Dakika
Dünya

Trump'tan Küba Uyarısı

28.01.2026 09:43
Trump, Küba'nın Venezuela'dan destek alamadığını ve çok yakında çökeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Küba çok yakında çökecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın en büyük tedarikçisi olan Venezuela'nın, son dönemde Küba'ya petrol ve para göndermediğini bildirdi. Trump, "Küba çok yakında çökecek" ifadesini kullandı.

Trump, dün yaptığı bir diğer açıklamada ise başka bir ABD armadasının İran'a doğru ilerlediğini belirtti. Tahran'ın, Washington ile bir anlaşma yapmasını umduğunu aktaran Trump, "Şu anda İran'a doğru çok güzel bir şekilde ilerleyen başka bir güzel armada var" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesi ile ilgili de sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir. Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek. Biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak. Irak'ı yeniden büyük yapalım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Venezuela, Orta Doğu, Politika, Dünya, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:28
