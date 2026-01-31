Trump'tan Noem'e Destek - Son Dakika
Trump'tan Noem'e Destek

31.01.2026 13:20
Trump, Minnesota'daki ICE olayları sonrası istifa çağrılarına maruz kalan Noem'e destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e destek verdiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "hem kadın olduğu hem de görevini başarıyla yürüttüğü" için hedef alındığını savunduğu Noem'e yönelik desteğini ifade etti.

Seçimleri kazanmasının temel nedenlerinden birinin güçlü sınır politikaları olduğunu vurgulayan Trump, selefi Joe Biden döneminde yaşanan "sınır krizinin" çözüldüğünü ileri sürdü.

Ayrı bir paylaşımında ise Trump, Minnesota'daki gerginliği yatıştırmak üzere bölgeye gönderilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın "harika işler" çıkardığını belirtti.

Demokratlar, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Bakan Noem'in istifasını talep etmişti.

Trump ise 27 Ocak'taki açıklamasında Noem'in çok iyi bir iş çıkardığını savunarak Noem'le ilgili istifa iddialarını reddetmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

