Trump'tan Walz'a Suçlama

06.01.2026 00:16
Trump, Walz'un yeniden aday olmamasını vergi dolandırıcılığına bağladı ve saldırılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden aday olmayacağını açıklayan Minnesota Valisi ve Demokratların eski Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz'un, "vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını çalarken suçüstü yakalandığı için" aday olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ile birlikte rakibi olan Demokrat Walz'u hedef aldı.

Üçüncü dönem valilik için aday olmayacağını açıklayan Walz'un "yozlaşmış bir vali" olduğunu savunan Trump, Walz'un "vergi mükelleflerinin on milyarlarca dolarını çalarken suçüstü yakalandığı için" yeniden aday olmayacağını ileri sürdü.

Trump, Walz ile birlikte ABD Kongresinin Müslüman temsilcilerinden Somali asıllı Ilhan Omar'a da yüklenerek, ülke genelindeki Demokrat valilerin çok kötü iş çıkardıklarını savundu.

Minnesota'da iki dönemdir valilik yapan Tim Walz, kamuoyunda çocuk bakım fonlarında usülsüzlük yaptığı iddialarının ardından yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurdu

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu bildirmişti.

HHS Sözcüsü Andrew Nixon, ABC News'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediğini söylemişti.

Ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu kaydeden Nixon, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtmişti.

Kararın, ABD'de Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlamış ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de söz konusu videoyu paylaşmıştı.

Daha sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil, birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlatmıştı.

Videonun ardından, Minnesota eyaletindeki çocuk fonu ödemeleri dondurulmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

