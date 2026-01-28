Trump'tan Yenilikçi 'Trump Hesabı' Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2025-2028 yıllarında doğan Amerikalılara yönelik başlatılan "Trump hesabı" girişimini anlattı.

Trump, başkent Washington'da düzenlenen, 1000 dolarlık katkı sağlanacak "Trump hesabı" girişimine ilişkin zirvede konuştu.

Programın hayata çok az kaynakla veya hiç finansal kaynak olmadan başlayabilecek çocuklara yardımcı olmak için tasarlandığını belirten Trump, bu hesapların önemli ölçüde büyüyebileceğini belirtti.

Trump, "İlk kez, her yeni doğan Amerikan çocuğuna gelecekte finansal bir pay, hayata iyi bir başlangıç ve Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için adil bir şans vereceğiz." ifadesini kullandı.

Böylelikle genç Amerikalıların eline 3-4 trilyon dolarlık servet koyacaklarını dile getiren Trump, bu hesapların "tüm zamanların en dönüştürücü politika yeniliklerinden biri" olarak hatırlanacağına inandığını vurguladı.

Trump, modern tarihteki tüm başkanların çocuklara borçtan başka bir şey bırakmadığını öne sürerek, "Ancak bu yönetim altında, her çocuğa gerçek varlıklar ve finansal özgürlüğe bir şans bırakacağız." dedi.

Bu yıl 4 Temmuz'da resmi olarak açıldığında, ebeveynlerin hesaplarını etkinleştirebileceğini belirten Trump, bunun için her şeyin hazır olduğunu anlattı.

"Cömert iş insanlarından katkı bekliyoruz"

Trump, 50 eyaletin tamamında cömert iş insanlarından taahhüt almayı beklediklerine değinerek, bu kişilerin kendi eyaletlerindeki çocuklar için ek katkılarda bulunacağını dile getirdi.

Dell Technologies'in ABD'de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuğun yatırım hesabına toplam 6,25 milyar dolarlık bağışta bulunduğunu anımsatan Trump, katkıda bulunacak Intel, Nvidia, Broadcom, IBM, Coinbase, Continental Resources ve Comcast gibi şirketlere de teşekkür etti.

ABD'de geçen yıl temmuz ayında yasalaşan kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren düzenleme, 2025 başından 2028'e kadar doğan ABD vatandaşlarının "Trump hesabı" olarak adlandırılan yatırım hesaplarına 1000 dolarlık federal hibe aktarılması hükmünü de içeriyordu.