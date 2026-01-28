Trump'tan Yenilikçi 'Trump Hesabı' Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'tan Yenilikçi 'Trump Hesabı' Açıklaması

28.01.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, yeni doğan Amerikalılara finansal destek sağlayacak 'Trump hesabı' girişimini tanıttı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2025-2028 yıllarında doğan Amerikalılara yönelik başlatılan "Trump hesabı" girişimini anlattı.

Trump, başkent Washington'da düzenlenen, 1000 dolarlık katkı sağlanacak "Trump hesabı" girişimine ilişkin zirvede konuştu.

Programın hayata çok az kaynakla veya hiç finansal kaynak olmadan başlayabilecek çocuklara yardımcı olmak için tasarlandığını belirten Trump, bu hesapların önemli ölçüde büyüyebileceğini belirtti.

Trump, "İlk kez, her yeni doğan Amerikan çocuğuna gelecekte finansal bir pay, hayata iyi bir başlangıç ve Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için adil bir şans vereceğiz." ifadesini kullandı.

Böylelikle genç Amerikalıların eline 3-4 trilyon dolarlık servet koyacaklarını dile getiren Trump, bu hesapların "tüm zamanların en dönüştürücü politika yeniliklerinden biri" olarak hatırlanacağına inandığını vurguladı.

Trump, modern tarihteki tüm başkanların çocuklara borçtan başka bir şey bırakmadığını öne sürerek, "Ancak bu yönetim altında, her çocuğa gerçek varlıklar ve finansal özgürlüğe bir şans bırakacağız." dedi.

Bu yıl 4 Temmuz'da resmi olarak açıldığında, ebeveynlerin hesaplarını etkinleştirebileceğini belirten Trump, bunun için her şeyin hazır olduğunu anlattı.

"Cömert iş insanlarından katkı bekliyoruz"

Trump, 50 eyaletin tamamında cömert iş insanlarından taahhüt almayı beklediklerine değinerek, bu kişilerin kendi eyaletlerindeki çocuklar için ek katkılarda bulunacağını dile getirdi.

Dell Technologies'in ABD'de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuğun yatırım hesabına toplam 6,25 milyar dolarlık bağışta bulunduğunu anımsatan Trump, katkıda bulunacak Intel, Nvidia, Broadcom, IBM, Coinbase, Continental Resources ve Comcast gibi şirketlere de teşekkür etti.

ABD'de geçen yıl temmuz ayında yasalaşan kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren düzenleme, 2025 başından 2028'e kadar doğan ABD vatandaşlarının "Trump hesabı" olarak adlandırılan yatırım hesaplarına 1000 dolarlık federal hibe aktarılması hükmünü de içeriyordu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yenilikçi 'Trump Hesabı' Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 23:25:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Yenilikçi 'Trump Hesabı' Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.