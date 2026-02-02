Trump Temsilcisi İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
Trump Temsilcisi İsrail'i Ziyaret Edecek

Trump Temsilcisi İsrail\'i Ziyaret Edecek
02.02.2026 16:02
Steve Witkoff, İsrail'de Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Witkoff'un ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Dünya, Son Dakika

