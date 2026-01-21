Trump Temsilcisi Putin ile Görüşecek - Son Dakika
Trump Temsilcisi Putin ile Görüşecek

Trump Temsilcisi Putin ile Görüşecek
21.01.2026 22:06
Steve Witkoff, Jared Kushner ile Putin ile barış görüşmeleri ve toprak anlaşmaları için Moskova'ya gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yarın Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme görüşeceklerini belirterek, "Sanırım şimdi toprak anlaşmaları aşamasına geldik. Bu çok önemli bir konu ve bence bu alanda çok iyi fikirlerimiz var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için çalışmaların sürdüğünü işaret eden Witkoff, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini bildirdi. Görüşmede Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de yer alacağını aktaran Witkoff, görüşme kararının Kremlin Sarayı'ndan yetkililerin talebi doğrultusunda alındığını söyledi. Witkoff, ayrıca Kushner'in bu akşam Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

"Barış planını daha uyumlu bir hale getiriyoruz"

ABD'li Özel Temsilci, görüşmede Ukrayna'daki toprak anlaşmalarına ilişkin başlıkların ele alınacağını aktararak, ABD öncülüğündeki 20 maddelik barış planı üzerindeki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Witkoff, "Barış planını şekillendiriyor ve daha uyumlu bir hale getiriyoruz. Sanırım şimdi toprak anlaşmaları aşamasına geldik. Bu çok önemli bir konu ve bence bu alanda çok iyi fikirlerimiz var. Bu konuda biraz ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Söz konusu toprak anlaşmalarının barış görüşmelerindeki son engellerden biri olduğunu vurgulayan ABD'li Özel Temsilci, barış görüşmeleri sürecinin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde, "Son 6 ila 8 hafta içinde birçok ilerleme kaydedildi. Herkesi birbirine yaklaştırıyoruz. Yakın duyurabileceğimiz güzel bir şeyler olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - DAVOS

Kaynak: İHA

Trump Temsilcisi Putin ile Görüşecek

Trump Temsilcisi Putin ile Görüşecek
